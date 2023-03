Offizielle Titel: Archie und Lilibet werden Prinz und Prinzessin

Royals leben in den USA

Harry und Meghan sind seit 2018 verheiratet und 2020 in die USA ausgewandert. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni 2021 in Santa Barbara, Kalifornien zur Welt. Ihr grosser Bruder Archie Harrison Mountbatten-Windsor (3) erblickte am 6. Mai 2019 in London das Licht der Welt.