Offizieller Sommerhit «Mädchen auf dem Pferd» erobert Charts-Spitze

Gerade erst ist der Song «Mädchen auf dem Pferd» zum offiziellen Sommerhit 2023 gekürt worden. Jetzt hat die eingängige Nummer des DJ– und Produzenten–Duos Luca–Dante Spadafora/Niklas Dee mit Sänger Octavian auch die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. «In den Single–Charts wechselt der offizielle Sommerhit ‹Mädchen auf dem Pferd› in den Galopp und reitet zum ersten Mal an die Spitze», heisst es hierzu in einer Pressemitteilung des Marktforschungsunternehmens.