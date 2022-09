«Oh Gott, ich hasse das»: König Charles macht erneut seinem Ärger Luft

Inzwischen ist Charles zurück in London. Am heutigen Mittwoch wird der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palast nach Westminster Hall überführt. Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62) sowie seinen Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (37). Das Staatsbegräbnis für die Queen wird am 19. September in der Londoner Westminster Abbey stattfinden.