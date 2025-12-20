Oh Tannenbaum: So bleibt der Weihnachtsbaum lange grün und frisch

Frischer Anschnitt

Das Kapillarsystem des Baumes verschliesst sich wenige Stunden nach dem Fällen mit Harz. Ohne erneuten Anschnitt kann der Baum kein Wasser aufnehmen, selbst wenn er im Wasser steht. Bevor der Baum in den Ständer kommt, sollte am Stamm eine ca. 2 bis 3 Zentimeter dicke Scheibe frisch abgesägt werden. Die Rinde darf nicht angespitzt oder entfernt werden, da die Leitungsbahnen für das Wasser direkt unter der Rinde liegen.