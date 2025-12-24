Ohne Amira, mit Sandy: So feiert Oliver Pocher Weihnachten

Kinder verbinden Oliver Pocher und Sandy Meyer–Wölden

Dass Amira Aly nicht mit Ex–Mann Oliver Pocher feiert, dürfte nicht überraschen. Nach ihrer Trennung, die sie im August 2023 bekannt gaben, lieferten sie sich einen Rosenkrieg. Mit Meyer–Wölden hat sich Pocher nach Streitigkeiten jedoch wieder angenähert. «Ich würde heute behaupten, wir haben für uns realisiert, dass wir viel bessere Freunde sind als ein Liebespaar», sagte Meyer–Wölden im RTL–Interview über das freundschaftliche Verhältnis. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die gemeinsamen Kinder: «Wir haben das gleiche Ziel: Dass es unseren Kindern gut geht, dass sie versorgt sind und dass sie gesund bleiben und dass sie sicher sind. Und das verbindet allein schon.»