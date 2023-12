Ohne Bad Bunny in Aspen: Ist Kendall Jenner wieder Single?

Wie mehrere Medien, darunter «Page Six», übereinstimmend berichten, ist Jenner am Wochenende nach Aspen, Colorado geflogen. Dort wurde sie am Freitagabend zusammen mit Freunden beim Abendessen in einem Luxusrestaurant gesichtet. Fotos zeigen das Model in einem langen, dunkelbraun–schwarzen Pelzmantel gekleidet. Von dem Rapper Bad Bunny, mit dem Jenner seit Februar liiert sein soll, gab es keine Spur.