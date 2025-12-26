Ohne Brooklyn: Die Beckhams tanzen unterm Weihnachtsbaum

Der Graben zwischen Brooklyn und seiner Familie ist tiefer denn je. Vergangene Woche sorgte Bruder Cruz für Aufsehen, als er in einer Instagram–Story erklärte, Brooklyn hätte seine Eltern sowie ihn selbst auf Instagram blockiert. Die Wurzeln des Konflikts reichen vermutlich bis zu Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zurück: Es halten sich hartnäckig Gerüchte um Spannungen wegen des Brautkleids und eines angeblich «gekaperten» Tanzes bei der Feier.