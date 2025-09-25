«Ohne Coleen wäre ich tot»: Wayne Rooney über seine Alkoholprobleme

Das Paar hat vier Söhne: Kai (16), Klay (12), Kit (9), und Cass (7). Vor drei Jahren sprach Rooney bereits bei BBC über seine Alkoholprobleme. «Ich war nie Alkoholiker. Ich war eher ein Komasäufer. Wenn ich zwei Tage frei hatte, trank ich buchstäblich zwei Tage lang und klopfte mir dann den Staub ab – Augentropfen, Kaugummi, Mundwasser –, um zur Arbeit zu gehen und dann auf dem Spielfeld herumzulaufen und zu trainieren. Ich habe meinem Verein manchmal nicht die beste Version meiner selbst geboten.»