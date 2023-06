Bei dem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Prozessteilnahme in London konnte sich Prinz Harry (38) wieder einer Sache widmen, der er weit lieber als der britischen Presse seine Aufmerksamkeit schenkt. Harry besuchte - ohne Ehefrau Meghan (41) an seiner Seite - die Warrior Games in San Diego, eine Benefizveranstaltung, die seinen eigens ins Leben gerufenen Invictus Games sehr ähnlich ist. Auch bei den Warrior Games treten kriegsversehrte Veteranen in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegeneinander an.