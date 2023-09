Ohne Menschenmassen und Hitze: Diese Städte sind jetzt eine Reise wert

Rom entdecken ohne Schlange stehen

In Italien lässt sich der Herbst ebenfalls bei angenehmen Temperaturen geniessen. Zum Beispiel in einem Café in Rom. Auch hier verabschieden sich ab September die Touristenmassen. Vom Vatikan über den Trevibrunnen, den Petersdom, die Engelsburg, das Forum Romanum bis zum Kolosseum – in der Nebensaison wird es ruhiger an diesen berühmten Orten – und damit die Wartezeiten kürzer.