Ohne Michelle, aber mit Tränen: So war «Die Giovanni Zarrella Show»

Für internationalen Glanz und reichlich Emotionen sorgte der US-Popstar Michael Bolton (70), der sich nach 14 Jahren mit neuer Musik zurückgemeldet hat. Er sang zunächst seine neue Single «Beautiful World», anschliessend performte er mit Zarrella seinen Welthit «How Am I Supposed To Live Without You». Dem Gastgeber schossen dabei Tränen in die Augen: «Michael, ein unglaublicher Moment für uns. Jede grosse Party braucht auch emotionale Momente.»