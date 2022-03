Ohne Proteste: William und Kate sind auf den Bahamas angekommen

Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) sind auf der letzten Etappe ihrer achttägigen Karibikreise angekommen. Das royale Paar wurde am Donnerstag auf den Bahamas von einer Ehrengarde feierlich begrüsst. Kate war bei der Ankunft am Flughafen in Nassau erneut in den Landesfarben der Gastgeber gekleidet. Dieses Mal wählte die 40-Jährige ein aquamarinblaues Kleid der Designerin Emilia Wickstead sowie Ohrringe der Marke Sezane.