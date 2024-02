Ohne Ruth Moschner: Neues Rateteam für «The Masked Singer»

Die Show «The Masked Singer» bekommt ein neues Rateteam: Moderatorin Palina Rojinski (38) und Schauspieler Rick Kavanian (53) nehmen in der nächsten Staffel am Ratepult Platz. Das hat ProSieben am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Nicht mehr dabei sein wird hingegen Ruth Moschner (47), die seit Beginn im Jahr 2019 Teil der Show war.