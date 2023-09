Ohne Show-Einlage: Arnold Schwarzenegger besucht Oktoberfest

Dass er nun wieder fit ist, beweist Schwarzenegger auch auf Instagram. Dort gibt es ein kurzes Video, das ihn beim Workout an einem Gerät zeigt. Er deutet dabei auf seine Bandage, unter der blaue Stellen an seinem Arm zu sehen sind. In dem Clip erklärte er, dass es ein Problem mit den Nerven am Arm gegeben habe, die Ärzte ihm aber gesagt hätten, er dürfe wieder Sport treiben. Er fügte hinzu: «Comebacks gehören zum Leben dazu. Nach meiner kleinen Ellenbogenoperation war ich voller Tatendrang, wieder ins Gym zu gehen.»