Ohne Verzicht: Drei Rezepte für glutenfreies Backen

Glutenfrei zu backen, galt lange als mühsame Herausforderung. Inzwischen eröffnet die Vielfalt an Zutaten und Techniken aber ganz neue Möglichkeiten, Klassiker und Lieblingsgerichte ohne Weizen zu geniessen. Isabella Krätz ist selbst von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) betroffen und stellte sich nach der Diagnose der Challenge, einzigartige Rezepte zu entwickeln – ohne Gluten und ohne Kompromisse. In ihrem neuen Buch «Glutenfrei backen mit Isabella» (Becker Joest Volk Verlag) hat sie eine Vielzahl dieser Rezepte zusammengestellt – von Schokobrötchen bis Pizza. Drei Rezepte gibt es hier.