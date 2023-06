Bald drei Jahre ist es her, dass die sechsteilige Eventserie «Oktoberfest 1900» im Ersten sowie via ARD-Mediathek ausgestrahlt wurde. Trotz Kritikerlob und starken Zuschauerzahlen war die Zukunft der Produktion ungewiss - bis jetzt. Aus einer Fördermeldung der Film- und Medienstiftung NRW geht hervor, dass die «Oktoberfest»-Saga weitergehen wird, wenn auch in leicht veränderter Form.