Oktoberfest 2023: Die schönsten Wiesn-Frisuren

Die Trendfrisur: Offene Haare mit Statement–Haarreif

Diese Frisur funktioniert mit jeder Haarlänge: Offene, wellige Haare in Kombination mit einem breiten, gepolsterten Statement–Haarreif haben sich in den vergangenen Jahren zur heimlichen Wiesn–Trendfrisur entwickelt. Besonders beliebt sind breite Haarreifen aus Samt in Flecht–Optik, die in einer zum Dirndl passenden Farbe gestaltet sind. 2023 sind zudem Haarreifen im Trend, die mit auffälligen Blüten– oder Perlen–Applikationen besetzt sind.