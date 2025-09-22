Oktoberfest 2025: Diese Promis legten Pärchenauftritte hin

Und welche Promis tummelten sich am Wochenende sonst noch so auf dem grössten Volksfest der Welt? Rapper Drake (38) liess sich die Bierzelt–Sause nicht entgehen und überraschte am Samstag mit einem Besuch auf dem Oktoberfest. Zudem besuchten die Münchner Theresienwiese unter anderem Models wie Heidi Klums Tochter Leni Klum, die in einem modernen Dirndl–Look in Schwarz erschien, Musikstars wie Jürgen Drews, Politiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz oder Sportstars wie Bayern–Legende Giovane Elber. Bis zum Oktoberfest–Ende am 5. Oktober 2025 werden viele weitere Promis erwartet.