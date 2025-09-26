Oktoberfest 2025: Diese zwei Songs kämpfen um die Wiesn-Hit-Krone

Oimara, der sich bereits auf der Wiesn zeigte und unter anderem auf der Wiesnwache einen Auftritt hinlegte, verriet im Interview mit dem «Playboy», dass es «insgeheim schon so ein kleiner Traum war, einen Wiesn–Hit zu landen. Noch mehr als eine Nummer eins in den Charts». Zum Phänomen Wiesn–Hit erklärte er: «Ich bin der Meinung, sobald man Lieder schreibt, in denen es um die Wiesn geht, wird es noch schwieriger, einen Wiesn–Hit zu landen. Die meisten Wiesn–Hits sind Lieder, die überhaupt nichts mit Bier, Trinken oder dem Oktoberfest zu tun haben.»