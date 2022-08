Oktoberfest-Chef zerstreut alle Sorgen: «Die Wiesn wird stattfinden»

Clemens Baumgärtner, der Wiesn-Chef seit 2019, hat allen Unklarheiten zum Oktoberfest den Wind aus den Segeln genommen. «Die Wiesn wird stattfinden», stellte er in einer Pressekonferenz klar. Zuletzt gab es unter anderem Spekulationen darüber, ob es Corona-Beschränkungen geben werde und ob die Wiesn in Zeiten von Energie- und Gasknappheit überhaupt abgehalten werden sollte. «Wir haben ein schwieriges Umfeld: Corona, Inflation, Energieknappheit, Ukraine-Krieg», räumte Baumgärtner ein. «Das macht es nicht einfacher.» Dennoch habe die Stadt München «entschieden, die Wiesn stattfinden zu lassen, so wie man sie kennt».