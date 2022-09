Bei Schwarzenegger lautete das Motto aber offenbar: erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Denn am Sonntag hat der US-Politiker die Gründermesse «Bits & Pretzels» in München besucht und eröffnet. Zu der Veranstaltung für Start-ups sind auch dieses Mal an die 5.000 Besucher erschienen, um Vorträge, Workshops und Panel-Diskussionen mitzuverfolgen. Auch dort galt der Dresscode Tracht, weshalb sich Schwarzenegger erneut in die Lederhose warf, zu der er ein blau-weisses Karohemd und eine grün-blaue Strickweste kombinierte.