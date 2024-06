Olaf der Flipper & Matze Knop: «Wir sind bereit für ein Sommermärchen»

Warum ist «Wir sagen danke schön» der perfekte EM–Song?

Olaf Malolepski: «Wir sagen danke schön» durfte in den letzten Jahren ja auf keiner Party fehlen. Von daher natürlich auch nicht bei der EM. Und was gibt es denn Schöneres, als einfach mal Danke zu sagen? An die Mannschaft und an die Fans.