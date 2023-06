Gut essen, lange schlafen - wenn möglich

Auf seiner Webseite verriet Scholz einmal, wie er generell entspannt: am besten beim Joggen und beim Essen. Im «Bunte»-Gespräch bezeichnete sich der Politiker kurz vor seiner Wahl zum Kanzler 2021 zudem als «Geniesser»: «Ich koche gerne, am liebsten am Wochenende. Meine Frau und ich wechseln uns da ab. Meine Königsberger Klopse krieg ich ganz gut hin. So was gibt es ja kaum noch in Restaurants.» Dabei richte er sich «weitgehend» nach dem Rezept von Tim Mälzer, «mit kleinen Variationen».