Olaf Scholz gratuliert deutschen Fussballerinnen zum EM-Finaleinzug

Scholz kündigte in seinem Tweet ausserdem an, zum Finale nach London zu fahren «und das deutsche Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen». Seine Parteikollegin, Innenministerin Nancy Faeser (52), hatte die Mannschaft bereits im Halbfinale im Stadion angefeuert. Auch sie jubelte auf Twitter: «FINALE!! Unglaublich, was für ein spannendes Spiel, das ich gestern hautnah in Milton Keynes miterleben durfte. Was für Tore, Alex Popp!»