Olaf Scholz über Uwe Seeler: «Eigentlich einer wie wir»

«Talent und, erst recht, Trainingsfleiss»

Aber Seeler sei kein bisschen weniger freundlich, sondern gelassen und ansprechbar gewesen. Erfolgreich sei er im Übrigen durch zwei Dinge geworden: «Talent und, erst recht, Trainingsfleiss.» Ausserdem sei Seeler immer sehr selbstbewusst gewesen. Scholz erinnert an eine Rede für einen nach dem HSV-Idol benannten Platz: «Ohne Manuskript, weitgehend improvisiert, voller Anekdoten, nicht ohne Kritik an unguten Entwicklungen, und es funktionierte.» Die Anwesenden hätten an seinen Lippen gehangen.