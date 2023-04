Olaf Scholz und Co.: Das sind die 100 einflussreichsten Stars

Aber es gibt bei «Time 100» auch noch die Kategorien «Pioniere», «Künstler», «Titanen», «Ikonen» und «Innovatoren». So ist etwa Model Bella Hadid (26) als «Pionierin» geehrt worden. «Plato glaubte, dass die Schönheit und das Gute in unserer Welt von Natur aus miteinander verbunden sind. Bella Hadid ist so gut, wie sie schön ist», schreibt das ehemalige Model Christy Turlington (54) über Hadid. Diese Kategorie wird allerdings angeführt von Rapperin Doja Cat (27). «Sie steht an der Spitze, weil sie alles, was sie tut, auf das höchstmögliche Niveau bringen will», so Regisseur Baz Luhrmann (60) in seiner Laudatio. Cat ziert eines der Cover des «Time»-Magazins. Zu den «Pionieren» zählen auch Skifahrerin Mikaela Shiffrin (28) oder die iranischen Journalistinnen Niloofar Hamedi (30) und Elaheh Mohammadi.