Olaf Scholz und Tony Blair bei Sandra Maischberger

Der amtierende Bundeskanzler und ein ehemaliger britischer Premierminister in einer deutschen TV–Talkshow: Der Moderatorin Sandra Maischberger (58) gelingt am Mittwochabend ab 22:45 Uhr im Ersten ein besonderer Coup. In ihrer Sendung «Maischberger» begrüsst die Talkmasterin sowohl Olaf Scholz (66, SPD) als auch Tony Blair (Labour, 71) zu Einzelgesprächen.