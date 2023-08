Neues Personal bei «Love Island»: In der kommenden Staffel wird Oli P. (45) der Co–Moderator von Sylvie Meis (45). Das gab RTLzwei in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor hatte der Sender bereits angedeutet, dass Meis künftig prominente Unterstützung bekommen wird, den Namen aber noch nicht verraten. Die achte Staffel der Datingshow startet am 11. September um 20:15 Uhr bei RTLzwei – mit einer Liveshow