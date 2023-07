Oli.P: Krankheit seiner Frau «wird immer Teil unseres Lebens sein»

«Ich hab' geträumt von Dir» haben Sie mit Matthias Reim aufgenommen. Was schätzen Sie an ihm und wie war die Zusammenarbeit?

Oli.P: Matthias Reim ist eine Legende. Ich weiss noch damals in dem Lokal, in dem meine Eltern oft waren und auch Freunde und Nachbarn von uns waren, da stand eine Jukebox und ich habe mir so oft «Ich hab geträumt von dir» und «Verdammt ich lieb dich» gewünscht und mein Taschengeld da reingesteckt. Irgendwann steht man dann selbst auf der Bühne und du lernst ihn kennen und du findest ihn immer noch klasse. Und dann sagt dir Matthias Reim, du bist richtig stark, du hast so eine Energie auf der Bühne. Überschüttet dich mit positiven Sätzen und sagt, wir machen was zusammen! Am nächsten Tag hatte er die Idee, dass ich «Ich hab geträumt von dir» neu mache und er seine Stimme dazugibt und das kommt dann auf das Album und da war ich natürlich gleich dabei. Eine Riesenehre für mich! Dass man wie er so viele Jahrzehnte so viel Bock hat, auf der Bühne zu stehen und weiterhin auch die Liebe zur Musik hat und das dann auch noch so gut bei den Leuten ankommt, da freue ich mich total für ihn und da ist auch noch lange nicht Schluss.