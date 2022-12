Kahn sprach erstmals 2017 in einer TV-Sendung über seine psychischen Probleme von einst, wenig später auch in einem Buch und 2021 ausführlich in der Dokumentation «FC Bayern - Behind the Legend»: «Depressionen, Burnout, das sind ja alles Dinge, die irgendwo zusammenspielen. Wenn man die eigene Treppe zu Hause nicht mehr hochkommt, ohne dass man oben erschöpft umfällt, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen.»