Oliver Kalkofe hat Mitleid mit Thomas Gottschalk

Der Satiriker Oliver Kalkofe (59) hat sich mit teils deutlichen Worten zur Debatte um Thomas Gottschalks (74) Buch «Ungefiltert» und die andauernde Kritik am ehemaligen «Wetten, dass..?»–Moderator geäussert. Im Podcast «Die Wochentester» des «Kölner Stadt–Anzeiger» und des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bezeichnet er die Diskussion als «unnütz und unnötig». Ausserdem sei sie in seinen Augen «in die vollkommen falsche Richtung» gegangen. Besonders bedauere er, dass «einer der tollsten und grossartigsten Entertainer, die wir bei uns hatten und haben, so ins Kreuzfeuer gerät».