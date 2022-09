Grosse Sause zum 30. Ehrentag

Amira Pocher hat offenbar mit einer grossen Party in ihren Geburtstag gefeiert. In ihrer Instagram-Story zeigt sie zahlreiche Schnappschüsse - inklusive Kuss mit ihrem Ehemann Oliver. In einem Post hat sie weitere Fotos geteilt. Darauf ist die Moderatorin glücklich strahlend beim Feiern zu sehen. Auf einem Bild hält Oliver Pocher einen grossen Geburtstagskuchen mit Feuerwerk in der Hand. Das letzte Foto zeigt Amira Pocher offenbar nach der Party - schlafend auf einer Couch. Zu ihrem Beitrag schrieb sie: «Happy Birthday to me!»