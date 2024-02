Oliver Pocher ist auf dem «verrücktesten Trip aller Zeiten»

Das macht Pocher in Las Vegas

Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen Auftritt dort angekündigt. «Ich gehe nach Las Vegas, nennt es Grössenwahnsinn oder wie auch immer», verkündete Pocher in einer Instagram–Botschaft. In Las Vegas stehe das Super–Bowl–Wochenende an und «ich bin sowieso da», erklärte der Comedian. Deshalb werde er am Freitag (9. Februar) im Hard Rock Café auf dem Las Vegas Strip auftreten.