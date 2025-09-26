Oliver Pocher meldet sich aus Gaza-Grenzgebiet

Zwischen Ramallah und Gaza–Stadt

Die ersten Eindrücke teilt Pocher unmittelbar mit seinen Instagram–Followern. «Hier sind wir gerade mit Blick Richtung Ramallah im palästinensischen Gebiet», schreibt er zu einem Bild, das auch ihn selbst zeigt. Nur wenige Stunden später folgt bereits ein Update: «Ein Blick auf Gaza–Stadt und den Gaza–Streifen. Vieles ist komplett zerstört, Rauch ist zu sehen. Immer wieder sind Drohnen, Bomben und Artillerie–Einschläge zu hören.»