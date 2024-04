Oliver Pocher: Sein Flug muss mitten über dem Atlantik umdrehen

«Reisen im Jahr 2024»

Nachdem Oliver Pocher wie die anderen 400 Fluggäste wieder in Frankfurt aussteigen musste, versuchte er es am nächsten Tag noch einmal. Doch am Sonntag (28. April) gab es erneut Probleme. «Überraschung, Überraschung, der nächste Flug hat schon wieder Verspätung», erzählte der Komiker in einem Video innerhalb seiner Instagram–Story. «Reisen im Jahr 2024», schrieb er sarkastisch unter den Clip.