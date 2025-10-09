Oliver Pocher trauert um «Traumschiff»-Ehefrau Wanda Perdelwitz

Dazu teilte Pocher ein Foto, das ihn und Perdelwitz gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) alias «Traumschiff»–Kapitän Max Parger zeigt. Pocher und Perdelwitz waren 2024 in der Folge «Nusantara» als Ehepaar zu sehen. Perdelwitz ging in ihrer Rolle fremd und bandelte mit Silbereisens Rolle an. Der Moderator und Schauspieler hat sich noch nicht öffentlich zur traurigen Nachricht über den Tod seiner Filmkollegin geäussert.