Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden kommen zum Wiener Opernball

Die beiden Geschäftsleute haben sich offenbar Grosses vorgenommen. Sie wollen niemand Geringeren als den verstorbenen Richard Lugner (1932–2024) beerben, der jahrzehntelang mit seinen spektakulären Stargästen für Schlagzeilen sorgte. «Beim Opernball habe ich das immer gut gefunden vom Herrn Lugner, auch wenn viele geschimpft haben. Er hat einen Schwung reingebracht. Und wir haben gesagt, wir machen das weiter!», erklärte Kaltenegger dem Blatt.