Oliver Pocher und Co.: Diese Stars helfen direkt an der Ukraine-Grenze

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts schilderten er und Burdecki nach der Rückkehr ihre Eindrücke vom Grenzgebiet. «Was ich hier erlebe, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. So einen Schmerz, so eine Wut und so eine Hilflosigkeit», sagt Burdecki, deren Eltern aus Polen stammen, in einer Insta-Story. «Es ist so traurig, so schrecklich, so unfassbar.»