Oliver Pocher wünscht Thomas Gottschalk einen «würdigen TV-Abschied»

«Ich glaube, ich wäre ähnlich»

Meyer–Wölden vergleicht Gottschalks Situation mit der ihres Vaters: «Er war sehr lange an Krebs erkrankt. Und er hat auch die Entscheidung getroffen, das nicht nach aussen zu tragen, um nicht diese vermeintliche Schwäche zu zeigen.» Sie gibt zu bedenken: «Es ist sehr schwer, diesen Übergang zu machen von der kompletten Sichtbarkeit bis zu: ‹Ich bin krank und mache gar nichts mehr›.» Pocher kann im Fall von Thomas Gottschalk gut nachvollziehen, «dass er dann nicht darüber redet und das Mitleid einfordert. Ich glaube, ich wäre ähnlich.» Wäre er schwer erkrankt, «wäre ich auch nicht der Erste, der das rausposaunt, sondern sagt: Business as usual».