Oliver und Amira Pocher erklären ihren tränenreichen Emotionsausbruch

Amira Pocher erklärt ihre Tränen so: «Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast.» Dann seien auch bei ihr die Dämme gebrochen, denn: «Du bist mir natürlich nicht egal!» Oliver Pochers Fazit zu dem intimen Moment fällt ähnlich aus. «Das zeigt ja, dass noch so ein Restgefühl in dir ist», so der Komiker.