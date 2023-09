Oliver und Amira Pocher: Tränen bei gemeinsamer Podcast-Aufnahme

Laut RTL trug er bei der Aufzeichnung für ihren Podcast «Die Pochers!» seinen Ehering noch. Und seiner Noch–Ehefrau sollen während des Auftritts die Tränen gekommen sein. Der Sender zitiert einen Augenzeugen, der berichtet, dass Amira geweint habe und auch der Comedian Tränen in den Augen gehabt haben soll. «Bild.de» beschreibt die Szene so: «Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Oli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber ‹nur› eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis ER merkt, dass SIE mit den Tränen kämpft – wie er selber auch.»