Oliver Welke und Co. blicken auf das Jahr 2022 zurück

Drei Rückblicke auf 3sat

Auch bei 3sat wird das Jahr in mehreren Rückblicken zusammengefasst: Am 30. Dezember sendet 3sat um 16.30 Uhr «Danke für nichts! - Best of Stand-Up 2022», um 20.15 Uhr «Urban Priol: TILT 2022 - Der Jahresrückblick» und direkt im Anschluss um 21.45 Uhr «Till Reiners' Happy Hour - Best of 2022».