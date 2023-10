Oliver Wnuk wurde von einem Hund ins Gesicht gebissen

Unangenehmer und vor allem schmerzhafter Zwischenfall am Set: Der Schauspieler Oliver Wnuk (47) wurde bei Dreharbeiten für die Krimi–Reihe «Nord Nord Mord» von einem Hund gebissen – und das ausgerechnet ins Gesicht, genauer gesagt in die Lippe. Das verriet er selbst auf seinem offiziellen Instagram–Account und postete gleichzeitig ein Foto, auf dem die Bisswunden eindeutig zu erkennen sind. Der Ex–Lebensgefährte von Yvonne Catterfeld (43) schrieb dazu an seine Follower: «Au weia, da dachte ich, ich spiel‹ noch schnell ›ne Szene auf der Insel, da fühlt sich mein Spielpartner (hier: ein kleiner Rauhaardackel) so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beisst.»