Olivia Colman versteckt ihren Oscar

Dankbar für den späten Ruhm

Dankbar ist die Schauspielerin für ihre späte Karriere allerdings sehr wohl: «Ich denke, in den frühen Jahren war es super, nicht so viel zu arbeiten, weil es mich sehr dankbar für Arbeit gemacht hat. Und ich denke, es ist besser so herum, als gleich sehr erfolgreich zu sein.» Colman wurde durch ihre Rolle als Königin Elizabeth II. in der dritten Staffel von «The Crown» 2019 international bekannt, bevor sie für «The Favourite» den Oscar erhielt. Als sie den Goldjungen in den Händen hielt, war sie 45 Jahre alt.