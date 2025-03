«Olivia Jones»: Lebensgeschichte der Drag-Queen wird verfilmt

Doch der 2,01 Meter grosse Oliver lässt sich nicht unterkriegen. Er verlässt die Provinz und zieht nach Hamburg, auf den berühmten Kiez in St. Pauli, wo er hofft, als Travestiekünstlerin durchstarten zu können. Der Weg zum Erfolg ist jedoch auch dort von Entbehrungen geprägt. Doch schliesslich gelingt Olivia Jones, die 1997 zur «Miss Drag Queen of the World» gekürt wurde, der Durchbruch zur erfolgreichen Travestie–Kunstfigur, Entertainerin und Gastronomin.