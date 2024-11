Olivia Jones über «Promi-Büssen»: «Diesmal wird es wirklich brenzlig»

Und welche «Runden der Schande» bleiben Ihnen besonders im Gedächtnis?

Jones: Diesmal wird es in einer «Runde der Schande» wirklich so brenzlig, dass ich dachte: So, jetzt eskaliert‹s, jetzt ruiniert man mir das Make–up! Mehr kann ich dazu aber noch nicht verraten. Am neugierigsten war ich auf die «Runde der Schande» von Sam Dylan. Ihr glaubt, ihr kennt ihn? Dann macht euch auf was gefasst. So hat man Sam Dylan noch nicht gesehen. Es ging sehr selbstbewusst los, am Ende gab›s Tränen. Wir entlarven das raffinierte Sam–System, schauen hinter den provokanten Reality–Star–Panzer, der ihn berühmt, aber auch einsam gemacht hat. Ich kann schon verraten: Wir haben ein Stück von seiner Schale geknackt und ich bin echt gespannt, ob er uns künftig auch mehr von seinem Innersten zeigt, statt nur die bunte grosse Show.