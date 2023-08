Marei, die seit 2018 die Polizistin Toni Ahrens spielt, ist im Oktober 2022 zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes geworden, seit vergangenen Dienstag (22. August) ist sie nun wieder am Set der Serie. «Ich habe einfach grossartige Unterstützung: zurzeit sind meine Eltern bei mir in Potsdam und passen auf den Jüngsten auf, während ich mich auf den Dreh vorbereite und am Set bin», sagt sie zu ihrem neuen Alltag zwischen Beruf und Familienleben. Ende der Woche komme dann ihr Mann Johannes und «unser grosser Sohn aus Wien dazu. Johannes wird noch weiterhin in Elternzeit sein und die wahre Arbeit - Erziehung, Haushalt und Co. - übernehmen, während ich am Set spielen darf», ergänzt sie lachend.