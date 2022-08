Staatlicher Trauerfeier zugestimmt

Die Schauspielerin soll mit einer staatlichen Trauerfeier in Australien gewürdigt werden. Das bestätigte der Premierminister des australischen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews (50), in einem Tweet. «Ich freue mich sehr, dass die Familie von Olivia Newton-John unser Angebot angenommen hat», schrieb Andrews. «Wir arbeiten mit Olivias Familie an den Details, aber es wird eher ein Konzert als eine Beisetzung.» In der Nacht zum Dienstag wurden in ganz Australien Sehenswürdigkeiten rosa beleuchtet, um an das Leben der Star-Entertainerin zu erinnern.