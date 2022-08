Für Rebel Wilson war sie ein Vorbild

Landsfrau Rebel Wilson (42) veröffentlichte ebenfalls ein gemeinsames Foto mit der verstorbenen Kollegin, mit der sie für «A Few Best Men» vor der Kamera stand. Es sei eine Ehre gewesen, ihre Tochter zu spielen, erklärte Wilson. «Dich in dem riesigen Hollywood-Blockbuster ‹Grease› mit deinem natürlichen Akzent zu sehen, war für mich als kleines Mädchen so wichtig. Es hat mir geholfen zu glauben, dass es für ein australisches Mädchen möglich war, in grossen internationalen Musicals mitzuspielen.» Es sei ein Segen gewesen, sie zu kennen. «Ich werde nie vergessen, wie wir in unserer Mittagspause am Set zusammen am Klavier gesungen haben - was für eine grosse Legende du bist! Ich bin so traurig, dass du gegangen bist.»