Olivia Rodrigo feiert eine glitzernde «Tribute von Panem»-Premiere

Das Musikvideo zu «Can't Catch Me Now» ist da

Zeitgleich mit der Premiere von «Die Tribute von Panem: The Ballad Of Songbirds and Snakes» in Los Angeles feierte Rodrigo auch den Release ihres Musikvideos zur Titelmusik. Das Video zu «Can't Catch Me Now» zeigt sie zu Beginn in einer Hütte, während sie in einem weissen Kleid auf ihrer Gitarre spielt. Dazwischen gibt es immer wieder Szenen aus dem lang erwarteten Prequel zu sehen.